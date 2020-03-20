اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 08:09 م
خالد صلاح
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النمسا تسجل حالتى وفاة بسبب "كورونا".. ونشر ألف جندى إضافى لتأمين الحدود

الجمعة، 20 مارس 2020 07:40 م
النمسا تسجل حالتى وفاة بسبب "كورونا".. ونشر ألف جندى إضافى لتأمين الحدود اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فيينا /أ ش أ/

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أعلن المتحدث باسم فريق الأزمات الطبية فى العاصمة النمساوية "فيينا" أندرياس هوبر، تسجيل حالتى وفاة جديدتين، فى العاصمة النمساوية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الوفاة فى المدينة إلى 6 حالات، وفى النمسا عموما إلى 12 حالة.

وأوضح هوبر، فى تصريح مساء اليوم الجمعة - أن الحالتين لرجلين يبلغان من العمر 93 و 76 عاما، وتوفيا بعد معاناة صحية استمرت عدة أيام فى إحدى المستشفيات العامة فى فيينا.

وعلى صعيد آخر .. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية نشر 1000 جندى إضافى لتكثيف مراقبة الحدود مع دول الجوار.

وأكد وزير الداخلية كارل نيهامر - فى مؤتمر صحفى اليوم- أنه جارى بحث نشر 2400 جندى إضافى فى الأيام المقبلة؛ لزيادة جهود تأمين الحدود علاوة على توفير الأمن للمجتمع فى ظل الظروف الطارئة الراهنة بعد تمديدها إلى 13 أبريل المقبل.

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

النمسا

نشر ألف جندى إضافى

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