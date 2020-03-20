المملكة المتحدة تناشد المتقاعدين من القطاع الصحى بالعودة لمكافحة كورونا

كتبت: نهال طارق

قالت هيئة الاذعة البريطانية BBC انه يتم إرسال رسائل إلى أكثر من 65 ألف طبيب وممرض متقاعد في إنجلترا وويلز لمطالبتهم بالعودة إلى العمل في قطاع الخدمات الصحية للمساعدة في معالجة وباء كورونا ويقول مسؤولون كبار إن عودة الموظفين السابقين ضرورية لتعزيز الخدمات.

يأتي ذلك بعد أن تعهدت الحكومة بضمان أن جميع المستشفيات لديها ما يكفي من معدات الوقاية.

وفي اسكتلندا ، طُلب من أي شخص ترك مهنة الطب خلال السنوات الثلاث الماضية أن يفكر في العودة الخدمات الطبية، في خلال ذلك ، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن حزمة إعانة للأجور لحماية الوظائف.

ووفقا للتقرير توفي فى المملكة المتحدة 144 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه أكبر ممرض في إنجلترا وكبير الأطباء الذين غادروا NHS في السنوات الثلاث الماضية على إعادة التسجيل في الهيئات التنظيمية للمساعدة في المعركة ضد ما سمي ب"أكبر تهديد للصحة العالمية في التاريخ".

وقالت روث ماي ، رئيسة قسم التمريض في إنجلترا: "إنني أحث جميع الممرضات السابقات حديثًا على إعطائنا خبرتك وخبرتك خلال هذا الوباء ، لأنه ليس لدي شك في أنه يمكنك المساعدة في إنقاذ الأرواح".

وقال البروفيسور ستيفين باويس ، المدير الطبي الوطني لـ NHS ، إن العائدين "سيحدثون فرقًا أكثر من أي وقت مضى - ليس فقط للمرضى ، ولكن أيضًا للزملاء والمجتمع الأوسع".