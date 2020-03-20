المرشدين السياحيين: 26 مارس آخر موعد للاشتراك فى مشروع التأمين الصحى 2020

قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، رئيس اللجنة الصحية بالنقابة، إن الخميس 26 مارس 2020، هو أخر موعد للاشتراك فى مشروع التأمين الصحى بالنقابة، مشيرا إلى أن النقابة لن تقبل أى اشتراكات عن هذا العام بعد ذلك التاريخ، ليبدأ تفعيل المشروع من الأول من أبريل 2020.

وأوضح كمال، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تفعيل المشروع يحتاج إلى اشتراك ما لا يقل عن ألف مرشد سياحي، موضحًا: تم تحديد قيمة الاشتراكات على حسب الفئة العمرية، من عمر 22 سنة إلى 30 سنة، مبلغ 900 جنيه، ومن 31 سنة إلى 45 سنة، 1100 جنيه، ومن 46 سنة إلى 60 سنة، 1300 جنيه، وفوق 60 سنة، 1600 جنيه، وبالنسبة للعائلة يدفع الزوج أو الزوجة نفس قيمة الفئة العمرية للزوج وبنفس المميزات، وللأطفال فأن اشتراكهم على حسب أقل شريحة عمرية للتأمين الصحى، والأب أو الأم يتم سداد قيمة الفئة العمرية التى يندرجوا تحتها.

ولفت رئيس اللجنة الصحية، إلى أن النقابة اهتمت بتقوية الشبكة العلاجية في الأقاليم والصعيد، وجارٍ عمل العديد من الإضافات لإتاحة خدمات أفضل للمرشدين السياحيين، بكل المحافظات، حيث تم إضافة عدد من المستشفيات المُميزة، وزيادة الحد الأقصى للأمراض المزمنة، والحرجة إلى 6 آلاف جنيه، ودرجة الإقامة في المستشفيات أصبحت أولى متميزة مفردة، بدلاً من الدرجة العادية، بالإضافة إلى تغطية المشروع لكشف الأسنان، وإتاحة صرف الأدوية مباشرة من الصيدليات، بعد تسهيل الموافقات اللازمة لذلك، عدا حالات الأدوية للأمراض المُزمنة، يتم التواصل مع المعنيين بالمشروع في أول مرة للصرف فقط.

وأضاف: يتم الكشف مجاني بالعيادات الخارجية، والمستشفيات المُدرجة داخل الشبكة العلاجية للتأمين الصحي، والكشف الداخلي والاحتجاز داخل المستشفيات الموجودة بالشبكة العلاجية بنسبة تغطية 30%، وبالنسبة للمعامل والتحاليل فأن العضو يتحمل 30% من التكلفة، و50% من صرف الأدوية، لافتا إلى أن المشروع يتحمل 2000 جنيه من تكلفة الولادة الطبيعية، و4000 جنيه من الولادة القيصرية، مع تغطية تكلفة سيارة الإسعاف.

كانت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، قد أعلنت فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية الجديد لعام 2020/2021، لأعضائها على مستوى الجمهورية، بداية من الأول من مارس الحالي، بحد أقصى للتغطية للفرد فى السنة، 50 ألف جنيه، عدا الحالات الحرجة والمزمنة، 6 آلاف جنيه.



