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الكويت تعلن شفاء 4 حالات جديدة من كورونا ليصل إجمال المتعافين لـ22

الجمعة، 20 مارس 2020 08:58 ص
الكويت تعلن شفاء 4 حالات جديدة من كورونا ليصل إجمال المتعافين لـ22 باسل الصباح
كتب كامل كامل

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 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الجمعة، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح في بيان مقتضب نشره عبر حسابه على موقع "تويتر" :" الحمد لله حمداً كثيرا مباركا فيه، تم بحمد الله اليوم شفاء 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الذين تم شفاؤهم 22 حالة، اللهم تمم على جميع المرضى بعاجل الشفاء إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس، وجميعهم مواطنون كويتيون".

وزير الصحة الكويتى
وزير الصحة الكويتى

 

وقد دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الظهر اليوم الجمعة فى المنازل، بدلا من إقامة (صلاة الجمعة) فى المساجد.

وقال وكيل الأوقاف الكويتية فريد عمادى ، إن الوزارة ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن الفتوى والتشريع الكويتية، بسقوط حضور المسلمين لصلاة الجمعة فى المساجد، وتأدية الصلاة فى المنازل؛ لوجود وباء (أى انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19)، والخشية من انتشاره أكثر فى البلاد.

 

وأضاف عمادى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأشخاص، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الحكومية المتخذة بهذا الشأن، وبناء على قرار الجهات المختصة حفاظا على السلامة العامة، داعيا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة حتى يتم التغلب على هذا الوباء.

 

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية، قد أعلنت فى 13 مارس الجاري، إغلاق جميع المساجد فى الكويت حتى إشعار آخر، على أن تقام فيها شعيرة الاذان فقط، ويؤدى المواطنون والمقيميون الصلاة فى منازلهم أو أماكنهم.

 

 


الكويت

وزير الصحة الكويتى

فيروس كورونا

خطبة الجمعة

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