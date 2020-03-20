اليوم السابع
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خالد صلاح
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الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 06:12 ص
الكويت تعلن شفاء 3 حالات جديدة من فيروس كورونا كورونا
وكالات

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أعلنت دولة الكويت اليوم شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 18 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي قوله إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس والتي تعود لمواطنتين كويتيتين و مقيمة إيرانية.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

الكويت

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى الكويت

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