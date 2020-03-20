الكنيسة الكاثوليكية: وقف القداسات.. وصلوات الجنازة لأسرة المتوفى فقط

سارة علام

أعلن السنودس الكاثوليكي وهو الهيئة العليا للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر، عن وقف صلوات القداس الإلهي وكافة الصلوات الجماعية وذلك للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد المعروف باسم كورونا

وذكرت الكنيسة في بيان لها بعد اجتماع لآباء السينودس اليوم: ستظل الكنائس مفتوحة للصلوات الفردية فقط وذلك حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية وسنكرس صلواتنا لكي يرفع الله عنا هذا الوباء وللأسر التى فقدت أحبائها

وشدد السينودس على أن تقتصر صلوات الجنازة على أسرة المتوفي فقط على أن يبقى كافة رعايا الكنيسة في المنزل كل حسب ظروفه وحالته مشيرا إلى أن آباء الكنيسة ينتظرون ما ستسفر عنه المرحلة الحالية لتقرير ما سيتم في صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة

وأضاف بيان الكنيسة: نصلي لأجل الأطباء وأفراد التمريض وكل المتطوعين ليكافأهم الله على تعبهم ويحفظهم من كل شر

كانت الكنائس المصرية قد استجابت بشكل فورى لتعليمات الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، ففى حين علقت الكنيسة الأرثوذكسية مدارس الأحد وخدمات التربية الكنسية، دعت الكنيسة الكاثوليكية إلى غلق المقاهى وأماكن التجمعات ومنعت الكنيسة الإنجيلية المؤتمرات والرحلات.

كما أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية تعليمات مشددة للأقباط، تزامنا مع توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة اسبوعين، بدء من اليوم الأحد، تتضمن ضوابط للالتزام بها من جانب مرتادى الكنائس.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.

كما تضمنت التعليمات إقامة أكثر من قداس يوميا تجنبا للزحام وبالأخص أيام الإجازات والمناسبات والحرص قبل التوجه لحضور القداسات على التأكد من عدم الإصابة بارتفاع درجات الحرارة أو أعراض الأنفلونزا مع إحضار كل مصلٍ أدواته الشخصية مقل لفافة وزجاجة مياه وغطاء راس للسيدات وتقليل المصافحة بالأيدى قدر المستطاع.

وشملت التعليمات تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة وتعليق كافة الأنشطة الكنسية التى بها تجمعات مثل الحضانات ومراكز التأهل والرحلات وتعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية.