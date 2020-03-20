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القضاء الهولندى يقضى بالمؤبد ضد منفذ حادث اوتريخت الإرهابى

الجمعة، 20 مارس 2020 09:30 م
القضاء الهولندى يقضى بالمؤبد ضد منفذ حادث اوتريخت الإرهابى الشرطة الهولندية
كتب: أحمد علوى

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حكم القضاء الهولندي اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد ضد رجل قتل ثلاثة اشخاص وأصاب 5 آخرين في هجوم إرهابي شنه على مدينة أوتريخت العام الماضي.

وقال القضاة إن الرجل، الذي يدعى جوكمن تانيس (38 عاما)، والمولود في تركيا، لم يبد أي ندم، وأعرب عن تمسكه بالمسؤولية الكاملة عن أفعاله، على الرغم من أن علامات ضعف الذكاء واضطراب الشخصية ظاهرة عليه.

وشن تانيس، في 18 مارس 2019 هجوما مسلحا على مدنيين في مدينة أوتريخت ما أدى إلى مقتل 3 اشخاص، وذلك، بعد أيام فقط على الهجوم الذي أدى إلى مقتل 50 شخصا على مسجدين في مدينة كرايستشيرش، نيوزيلندا.

وفى شهر مار س من العالم الماضى قال الادعاء الهولندي إن الرجل المشتبه في قتله ثلاثة أشخاص بالرصاص على متن ترام بمدينة أوتريخت هذا الأسبوع أقر بالفعل بالجريمة أمام قاض التحقيقات وقال إنه تصرف بمفرده.

والمسلح جوكمان تانيس، المولود في تركيا ويبلغ من العمر 37 عاما، متهم بإطلاق الرصاص في 18 مارس بدافع إرهابي. وتحقق السلطات فيما إذا كانت لديه أيضا دوافع شخصية.

وكان قد تم اعتقال تانيس بعد ساعات من وقوع إطلاق النار على قطار كهربائى (ترام) فى مدينة أوتريخت أسفر عن مقتل ثلاثة ركاب وإصابة ثلاثة أخرين بجروح خطيرة.

وتقول الشرطة إنه تم احتجاز تانيس فى تهم من بينها القتل المتعدد والقتل العمد بقصد إرهابي.

 


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