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القبض 3 موظفين لاستغلالهم وظائفهم فى تزوير محررات رسمية

الجمعة، 20 مارس 2020 01:19 م
القبض 3 موظفين لاستغلالهم وظائفهم فى تزوير محررات رسمية كلبش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 3 موظفين بمحفظات " سوهاج، وأسيوط، والإسكندرية"، لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية في تزوير محررات رسمية، ومساعدة بعض الأشخاص في ارتكاب بعض المخالفات.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (محامى وكيلاً عن أحد المواطنين)، بتضرره من (أحد الموظفين بأحد مكاتب توثيق الشهر العقارى بطهطا – له معلومات جنائية مسجلة)، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (صاحب شركة للتوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، بتزوير توكيل رسمى من خلال توثيقه بمكتب الشهر العقارى محل عمله بإثبات بيانات (على خلاف الحقيقة)، تفيد قيام الشاكى بإصدار التوكيل لصاحب الشركة للتصرف بالبيع لنفسه وللغير لقطعة أرض ملكه كائنة بمحافظة الإسماعيلية لبناء المساكن لموظفى الحكومة بالإسماعيلية على خلاف الحقيقة،

تم تأكد ذلك بمخاطبة الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الموظف وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

كما أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام (موظف بالإدارة الاجتماعية بديروط - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط)، باستغلال موقعه الوظيفى واستخدام خاتم شعار الجمهورية عهدته بإدارة الشئون الاجتماعية بديروط، وإعتماد تلك الشهادات المزورة التى تفيد تأدية المتقدمات للخدمة العامة (على خلاف الحقيقة)، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها من المتقدمات للوظائف الإدارية بإدارة ديروط التعليمية لشغل الوظائف الإدارية بالإدارة التعليمية.

 تم التأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية التى أفادت بأن تلك الشهادات غير صادرة من الإدارة، وغير مقيدة بالدفاتروأنهم لم يقوموا بتأدية الخدمة العامة، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وفى سياق متصل،  أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (مالك مكتب استيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية – له معلومات جنائية)، وتمكينه من بناء عقار (بدون ترخيص) على قطعة أرض ملك إحدى الجمعيات بمنطقة كينج مريوط دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تم التأكد من ذلك بسؤال الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع، وأشارت التحريات أن (مالك مكتب الاستيراد) محبوس حالياً بسجن برج العرب لقضاء عقوبة السجن ثلاث سنوات فى قضيتى شيكات، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط الموظف المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 

 

 

 

 

 


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تزوير محررات رسمية

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