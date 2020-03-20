الصحة تكشف 4 أمراض يعالجها بلاكونيل ليس بينها كورونا

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن عقار بلاكونيل الذي زعم البعض أنه يستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا، لايستخدم فى علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وإنما المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد علي أسانيد علمية محددة .

وقالت وزارة الصحة والسكان وفقا لوثيقة رسمية صادرة عنها، أن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، وهو دواء بشري فعال، يستخدم فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدى والتهاب المفاصل مجهول السبب والذئبه الحمامية القرصية ( مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية ومشاكل الجلد التي يكون فيها الجلد حساسا لاشعة الشمس.

وكانت أكدت هيئة الدواء المصرية على أنه طبقًا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية الـ "EMA" وهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" فلا يوجد دليل علمى يمنع استخدام دواء الايبوبروفين فى علاج الأعراض المصاحبة لمرض الكورونا المستجد COVID 19.

وقد جاء تقرير مركز اليقظة الصيدلية بهيئة الدواء المصرية متضمناً الآتى:

- ليس هناك دليل علمي على علاقة استخدام دواء الايبوبروفين وزيادة خطر الاصابة وتدهور حالات ال Covid 19 وذلك وفقا لما تم نشره بالوكالة الاوروبية للادوية EMA بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ وهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠ فى هذا الشأن.

- يفضل استخدام الباراسيتامول فى حالات الالم وارتفاع درجة الحرارة وفقاً لما أشارت له هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS والجهة الرقابية بفرنسا.

- الأخذ فى الاعتبار جميع العلاجات المتاحة فى حالة الإصابة بفيروس COVID 19 متضمنة الباراسيتامول و مضادات الالتهاب اللاستيرودية (NSAIDs) وفقاً لما أشارت له الوكالة الأوروبية للأدوية EMA .

وقد خلُصت اليقظة الصيدلية بعد الرصد والدراسة بأنه يفضل استخدام الباراسيتامول كخافض للحرارة كخيار أول قبل استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرودية NSAIDs ومن ضمنها الايبوبروفين حيث أنه لا توجد دراسة تفيد بمنع استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرودية مع الإصابة بالفيروسات بإستثناء الاسبيرين فى الأطفال.

وإذ تناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمى الخدمات الصحية فى هذا الشأن وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد