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الصحة الفلسطينية تعلن شفاء 36 مصاباً بفيروس كورونا فى بيت لحم

الجمعة، 20 مارس 2020 11:36 ص
الصحة الفلسطينية تعلن شفاء 36 مصاباً بفيروس كورونا فى بيت لحم متعافي من كورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت شفاء 36 مصابا بفيروس كورونا في بيت لحم، وكان النائب العام المستشار أكرم الخطيب بفلسطين، قد أصدر عددا من التعليمات والقرارات بهدف التصدي المباشر والحاسم بحق كل من يخالف الإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص، في ضوء إعلان حالة الطوارئ بدولة فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عممت النيابة العامة تعليمات النائب العام على كافة أعضاء النيابة في المحافظات، لترجمتها على أرض الواقع بالسرعة اللازمة بهدف التعامل الفوري والفعال مع كل مخالفي تلك الإجراءات، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.

وأكدت أنها ستعمل بحزم ودون تهاون على ملاحقة أي تاجر يثبت قيامه باحتكار البضائع، أو يخالف التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية، داعية المواطنين إلى أهمية التبليغ عن المخالفات والتجاوزات التي قد يمارسها بعض التجار لدى الجهات المختصة.

وشددت على أنها ستستمر بالعمل على ملاحقة أي شخص يثبت قيامه بنشر معلومات أو أخبار مغلوطة دون الرجوع لمصدرها الرسمي، داعية كافة وسائل الاعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات ونشر الأخبار للجمهور وضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عن مروجي الشائعات.


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