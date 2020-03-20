اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 02:08 م
خالد صلاح
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الصحة العالمية: 209 آلاف إصابة بكورونا والأعداد زادت 100 ألف فى 12 يومًا فقط

الجمعة، 20 مارس 2020 01:09 م
الصحة العالمية: 209 آلاف إصابة بكورونا والأعداد زادت 100 ألف فى 12 يومًا فقط كورونا
أ ش أ

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أعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة، وقال لندميير، فى  المؤتمر الصحفى  الأسبوعى  للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى  جنيف والذى  ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى  3 شهور فى  حين تضاعف العدد فى  12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.


وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.


كورونا

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية

جنيف

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