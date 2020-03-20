السياحة العالمية: 77 مليار دولار خسائر القطاع وستبلغ 180 مليار نهاية إبريل

كتبت آمال رسلان

يواصل قطاع السياحة والسفر خسائره بشكل يومى، نتيجة تفشى فيروس كورونا الذى أصبح وباء أصاب العالم بالشلل، حيث أكدت منظمة السياحة العالمية أن خسائر السياحة حتى الآن تقدر بـ 77 مليار دولار أمريكي.

وقال الدكتور سعيد البطوطى مستشار منظمة السياحة العالمية الاقتصادى فى بيان اليوم، إن التقديرات تشير حاليا إلى بلوغ الخسائر 77 مليار، ومن المتوقع أن تصل إلى 180 مليار دولار حتى آخر أبريل القادم، وحيث فى الوقت الراهن كل الوجهات السياحية تقريباً مغلقة وحركة الطيران مٌجمدة.

ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!، بقاؤنا اليوم فى ديارنا يتيح لنا السفر فى الغد، والسفر فى الغد سوف يساعد على إيجاد فرص العمل، والاحتفال بالثقافة، وتعزيز الصداقة والتفاهم عالميا".

ولفت بولوليكاشفيلى أن السياحة فى وضع فريد لقيادة الانتعاش فى المستقبل، وإن قطاعنا سيوفر فرص العمل التى يحتاجها الناس للنهوض من هذه الكبوة، وسيقود النمو الاقتصادى الذى سوف يساعد كل المجتمعات والبلدان على التعافي، أما فى الوقت الحالي، فليس علينا إلا أن نتحلى بالصبر ونبقى على أهبة الاستعداد.

وأضاف الامين العام للمنظمة "مع تفاقم الوضع جراء تفشى فيروس كورونا COVID-19 ، تلاحظ منظمة السياحة العالمية أن قيودا على السفر، كلية أو جزئية، قد فرضت - ولا تزال تفرض - فى جميع أنحاء العالم، ولقد تم اتخاذ هذه القرارات باعتبار أن الصحة العامة هى الهم الأساسي".

وأشار إلى ان هذا الوباء يطال المجتمع على كافة الأصعدة، ونحن نقف جنبا إلى جنب مع المتضررين فى هذه الأوقات، مشيرا إلى إن تأثير الوباء على اقتصادات متباطئة أصلا قد جعل السياحة معرضة للأذى بصورة خاصة، فأصبح القطاع الأكثر تضررا حتى الآن، ونظرًا لأن 80% من القطاع يتكون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، فإن ملايين الناس فى العالم يجدون أن سبل عيشهم قد أصبحت فى مهب الريح.