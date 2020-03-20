اليوم السابع
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السفارة البريطانية في الكويت تنصح مواطنيها باللجوء لـ "بيت الزكاة" عند الحاجة

الجمعة، 20 مارس 2020 10:30 ص
السفارة البريطانية في الكويت تنصح مواطنيها باللجوء لـ "بيت الزكاة" عند الحاجة صورة أرشيفية
أ ش أ

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 نصحت السفارة البريطانية لدى الكويت مواطنيها، باللجوء إلى بيت الزكاة الكويتي عند الحاجة؛ وذلك في ظل إغلاق مطار الكويت الدولي أمام جميع الرحلات الدولية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونشرت السفارة البريطانية لدى الكويت، تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، خاطبت فيها مواطنيها قائلة، :"إذا كنت عالقًا في الكويت، وليس لديك ما يكفي من المال، فالرجاء طلب المساعدة من خلال الأصدقاء، أو المؤسسات الخيرية المحلية في الكويت، مثل بيت الزكاة أو منظمة (جيش الخلاص) المسيحية الخيرية".

وأوضحت السفارة أن المواطنين البريطانيين في الكويت، وحتى في الأوقات العادية، يتعرضون أحيانا لمصاعب مالية كبيرة، وتساعدهم السفارة في هذه الحالة للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، والذين قد يساعدونهم ماليا، وكخيار أخير أحيانا، يتجه المواطنون البريطانيون للاتصال بالجمعيات الخيرية".

وأضافت أنها لا تستطيع أن تقدم المساعدة المالية للمواطنين البريطانيين؛ حيث أنها عادة ما تنصحهم بأن يقوموا بعمل تأمين سفر قبل سفرهم، مشيرة إلى أنه ظل ظروف محددة، من الممكن أن تقدم السفارة للمواطنين البريطانيين قرضا طارئا، مع تعهد بسداد القرض.

 


بريطانيا

الكويت

بيت الزكاة

جيش الخلاص

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