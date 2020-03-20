السفارة الأثيوبية تهدى المركز الثقافى الإفريقى بأسوان مقتنيات فنية.. صور

أهدت السفارة الاثيوبية بالقاهرة، المركز الثقافى الإفريقى الملحق بمتحف النيل بأسوان، بعض المقتنيات والتذكارات التى تعبر عن ثقافات وعادات الشعب الإثيوبي، وذلك لعرضها بالمركز، كوسيلة للتواصل والتلاقى بين شعوب القارة السمراء فى أحد معالم مصر التى تعد رمزا يعبّر عن إرادة المصريين لبناء المستقبل.

واشتملت المقتنيات الثقافية المهداة من السفارة الإثيوبية على لوحات فنية ذات طابع ثقافى تجسد الحياة و تعكس الحضارة والتاريخ بدولة اثيوبيا، وكذا بعض المقنيات التى تجسد عادات وتقاليد و ثقافات الشعب الأثيوبي.

يأتى ذلك استمراراً لدعم الدول الإفريقية للمركز الثقافى الإفريقى والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية – بإنشائه بمتحف النيل بأسوان التابع لوزارة الموارد المائية والري، وذلك من خلال إهداء المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، بحيث يكون منارةً وشعاعاً ومزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية، وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية فى إطار رعايته لفعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقي، والذى عقد بمحافظة أسوان خلال الفترة من 16-18مارس 2019.

واستغلت وزارة الموارد المائية والرى المساحات المتاحة بالدور الأول لمتحف النيل بأسوان والتى تبلغ مساحته ما يزيد عن 800 متر مربع لإنشاء المركز الثقافى الإفريقي، وتم تنفيذ لوحات عرض لجميع الدول الإفريقية، حيث تم تقسيم قارة إفريقيا إلى خمس قطاعات، وذلك تبعاً للطبيعة الجغرافية والمُناخية لكل إقليم وهى (الشمال – الشرق – الغرب – الوسط – الجنوب)، بالإضافة إلى قطاع يصف أنهار القارة الإفريقية يشتمل على ست لوحات خاصة بأكبر أحواض الأنهار الإفريقية.

وتتسم هذه اللوحات باستخدام خلفية تعبيرية بألوان وأشكال إفريقية للتعريف بطبيعة وبيئة كل إقليم، بالإضافة إلى وضع صور للتعريف بالعاصمة والعملة وأهم الأنهار والقبائل والمناطق السياحية، كما تم تطوير أساليب العرض التفاعلى للمركز الثقافى الإفريقى طبقاً لأحدث تكنولوجيات العرض، لتشمل على أساليب مختلفة للعرض المرئي، و تزويدها ببرامج تفاعلية لزيادة المعرفة والوعى عن ثقافات وعادات وتقاليد شعوب الدول الإفريقية. كما تم إنشاء مسرح مكشوف ويسع 2500 فرد يطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالى للخزان ونهر النيل، الذى تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بالتواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة هذه الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير، وقد لاقت دعوة الوزارة قبولاً لدى حكومات بعض الدول الإفريقية ومنها حكومات دول السودان، جنوب السودان واوغندا، موزنبيق، ليسوتو، الكاميرون، المغرب، ومؤخراً دولة إثيوبيا، حيث قامت حكومات هذه الدول بإهداء وزارة الموارد المائية والرى بعض الهدايا والتذكارات والمقتنيات الثقافية والمنحوتات واللوحات الفنية، وقد تم وضع مقتنيات هذه الدول بعدد من فتارين العرض التى تم تجهيزها بالمركز.

وأعربت وزارة الموارد المائية والرى عن خالص شكرها وتقديرها لحكومات الدول الافريقية على ما قدموه من هدايا و تذكارات والتى سوف تساهم بشكل مثمر فى إثراء محتويات ومعروضات المركز الثقافى الإفريقى بأسوان كمركز اشعاع للقارة السمراء ومنارة للثقافة.