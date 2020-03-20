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السعودية تعلن 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يصل 344

الجمعة، 20 مارس 2020 07:33 م
السعودية تعلن 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يصل 344 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب رامى محيى الدين _ وكالات

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن رصد وتسجيل (70) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات الجديدة (11) حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا، وقد تم عزل الحالات الـ(11) مباشرة من المطار إلى الضيافة فى العزل الصحي، الذى أثبت فاعليته فى التصدى لنقل العدوى داخليًا.

وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية فى مدينة الرياض، وأشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهى (58) حالة؛ هى لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ(70) منها (49) حالة فى مدينة الرياض، و(11) حالة فى مدينة جدة، وحالتان اثنتان فى مكة المكرمة، وحالة واحدة فى كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالى للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد فى المملكة وصل إلى (344) حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة فى العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى أكثر من 180 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

 


مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

السعودية

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