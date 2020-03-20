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السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

الجمعة، 20 مارس 2020 05:16 ص
السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما الطيران السعودى
وكالات

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صرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية أنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة، للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) فقد اتخذت الحكومة عدة قرارات أولها تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبى والطيران الخاص

وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.
وقررت الحكومة كذلك تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يوماً ابتداءً من السبت عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.
 


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