الزراعة ترد على مزاعم توقف زراعة قصب السكر بالأقصر وأسوان

كتبت هند مختار

نفت وزارة الزراعة، ما تردد من أنباء حول انتشار أسراب من الجراد الأسود بالمناطق الحدودية المصرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أى أسراب من الجراد الأسود أو غيره بأى منطقة من المناطق الحدودية المصرية.

وشددت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للجراد، فضلاً عن رفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء كإجراء احترازي، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصوله باتجاه الأراضي الزراعية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول توقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف زراعة قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان، مُشددةً على دعم الدولة لزراعة قصب السكر، وتقديم الحوافز بأشكال مختلفة للمزارعين عبر نظام "الشتلات"، فضلاً عن توفير أنواع وأصناف جديدة مقاومة للمناخ القاسي والآفات الزراعية وغيرها، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع إنتاجية السكر من المساحة المنزرعة.

وتقوم الوزارة هذا العام بعمليات الحرث السطحي، كما تمنح المزارعين حوالي 5000 جنيه للفدان لزراعة الأصناف الجديدة، بالإضافة إلى مقاومة الآفات الحشرية في القصب مجاناً لدى المزارعين.