الرقص فى مواجهه كورونا.. الشرطة الهندية ترقص للتوعية ضد كورونا.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

فى محاولة منها لتبسيط الإجراءات الوقائية أمام أبناء الشعب الهندى، لجأت الشرطة الهندية إلى الإيقاع والرقص على الأغانى التى تحث على إرشادات الوقاية والتعامل الصحيح لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وظهر أفراد الشرطة الهندية فى الفيديو، مرتدين الكمامات على وجوههم، راقصين على إيقاع أغنية ترشد عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا والطريقة الصحيحة لغسل الأيدى.

وفى نفس السياق، قال راجو شارما، وزير الصحة فى ولاية راجستان الهندية، اليوم الجمعة، إن سائحًا إيطاليًا تعافى من فيروس كورونا، توفى نتيجة أزمة قلبية فى إحدى المستشفيات الخاصة فى مدينة جايبور عاصمة راجستان.

وأكد شارما، فى تصريحات نقلتها صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، أن السائح الإيطالى لم يمت بسبب فيروس كورونا، فهو أجرى اختبار الكشف عن الفيروس بعد تلقيه العلاج وكانت نتيجته سلبية، لكن كان لديه مضاعفات أخرى إذ أنه كان مدخنًا شرهًا.





ودخل السائح الإيطالى البالغ 69 عامًا المستشفى فى جايبور 29 فبراير الماضى وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا فى 2 مارس الجارى، وأظهرت نتائج الاختبار إصابة زوجته أيضًا إلا أنها تعافت بعد تلقى العلاج.

وفى 14 مارس الجارى، أعلن الأطباء فى المستشفى الهندى أن الرجل الإيطالى تعافى من كورونا بعد إجراء اختبار الكشف عن الفيروس مرتين حيث ثبت تعافيه من الفيروس، ولكن الأطباء اكتشفوا وجود عدوى فى الرئة ربما ترجع لإفراطه فى التدخين.





من ناحية أخرى، أعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس 209 ألاف و939 حالة، وقال لندميير، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف والذى ينعقد عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، إن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى 3 شهور فى حين تضاعف العدد فى 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.

وشدد المتحدث باسم الصحة العالمية على ضرورة عمل جميع دول العالم العمل وبسرعة على خفض هذا المنحنى التصاعدي، مؤكدًا أن التعامل مع الموقف لا يجب أن يتوقف عند علاج الحالات الحادة فقط، ولكن لابد من إجراء الاختبار والعزل وتتبع المخالطين.



