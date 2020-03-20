اليوم السابع
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الرئيس التونسى يطلع على جاهزية الجيش للمساهمة فى التصدى لوباء كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 01:00 ص
الرئيس التونسى يطلع على جاهزية الجيش للمساهمة فى التصدى لوباء كورونا الرئيس التونسى قيس سعيّد
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أطلع الرئيس التونسى قيس سعيّد الخميس على جاهزية الجيش التونسى، بمختلف مكوناته، للمساهمة فى التصدى لوباء كورونا.

وذكرت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد أشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذى التأم بقصر قرطاج، وخُصّص للنظر فى الوضع العام فى البلاد، "خاصة فى علاقة بالإجراءات اللازمة، توقيا من تفشى فيروس كورونا".

وأفاد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقى بأن اللقاء كان مناسبة "اطلع خلالها الرئيس الدولة على جاهزية الجيش، مؤكدا استعداد المؤسسة العسكرية لتسخير كل الوسائل البشرية والمادية الممكنة وفق ما تقتضيه المرحلة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم.

 


تونس

قيس سعيد

الجيش التونسى

فيروس كورونا

كورونا فى تونس

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