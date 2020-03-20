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الدكتور أحمد عكاشة يقدم طرق للتغلب على الخوف من فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 12:35 ص
الدكتور أحمد عكاشة يقدم طرق للتغلب على الخوف من فيروس كورونا الدكتور احمد عكاشة
كتبت فاطمة خليل

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قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن الخوف المبالغ فيه من فيروس كورونا يضعف جهازك المناعي ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات ومنها كورونا، كما يؤثر على القلب و التنفس وكل أجزاء الجسم، مضيفا أن 70 % من الأمراض الجسدية سببها نفسي بسبب القلق والتوتر. 
 
 
وأوضح عكاشة، في برنامج نظرة على قناة صدى البلد مع الإعلامي حمدي رزق، أن هناك خوف صحي وهذا مطلوب لإنقاذ نفسك من خلال اتباع طرق الوقاية، مضيفا: أن الخوف المبالغ فيه والمرضى من كورونا قد يصيبك بالوسواس القهري والقلق، حيث قد تجد نفسك تفرط في غسل اليدين أو تعقيم الأشياء بشكل مبالغ فيه، وهذا يحتاج لعلاج.
 
وأشار إلى أن هناك مجموعة توصيات قدمتها منظمة الصحة العالمية للتقليل من القلق والهلع بسبب فيروس كورونا  وتشمل هذه التوصيات:
 
1-تجنب  الاخبار أو مشاهدة برامج التلفاز طوال اليوم.
2-حاول معرفة المعلومات والخطوات التي تحميك من فيروس كورونا، خاصة كبار السن أكثر الناس عرضة للإصابة بكورونا .
3-  اعرف معلومات عن فيروس الكورونا مرة أو اثنين فقط في اليوم، لأن كثرة  المتابعة او القراءة عن فيروس كورونا يبعث على زيادة الهلع والخوف من كورونا.
4-  قلل من وسائل التواصل الاجتماعي التى تتابعها.
5- التواصل بين أفراد الاسرة أجلس مع اسرتك وتحدث معهم وابتعد عن الهاتف داخل المنزل.
ونصح بعمل مجموعة أشياء عن الشعور بالسعادة داخل المنزل أثناء العزل ومنها مشاهدة الأفلام والمسلسلات مع اسرتك والجلوس مع الأسرة.
 

فيروس كورونا

الخوف من فيروس كورونا

طرق الوقاية من كورونا

احمد عكاشه

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