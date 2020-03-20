الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى غلق المطاعم والمراكز التجارية

كتب محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية، متابعتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، حرصاً على سلامة المواطنين، واتساقاً مع الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وإنفاذاً للقرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس المقبل.

وأكدت الوزارة، أن أجهزتها تواصل متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإلتزام أصحاب المنشآت بالمواعيد المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أكد بدء جميع المحافظات تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة ، وتحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكد اللواء محود شعراوى ،على جميع القيادات المحلية بضرورة متابعة تنفيذ القرار الصادر في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بكل حسم مع المخالفين ، لافتاً إلى اتخاذ المحافظات لكافة الاجراءات الاحترازية التى تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من أماكن تجمعات المواطنين نظراً لما يمثله من خطورة بالغة ويلعب دوراً فى انتقال الفيروس وانتشار العدوى.