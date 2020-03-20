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التصريح بدفن جثة عامل وزوجته لقيا مصرعهما مختنقين بغاز البوتاجاز بالبدرشين

الجمعة، 20 مارس 2020 02:16 م
التصريح بدفن جثة عامل وزوجته لقيا مصرعهما مختنقين بغاز البوتاجاز بالبدرشين جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بدفن جثة عامل وزوجته لقيا مصرعهما داخل مسكنهما بالبدرشين، حيث تعرضا للاختناق نتيجة تسري غاز البوتاجاز مما أسفر عن وفاتهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاتهما.
 
 تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على عامل وزوجته مفارقين الحياة داخل مسكنهما، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين وفاتهما نتيجة تعرضهما للاختناق بسبب تسرب الغاز،  وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
 هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر أسطوانات البوتاجاز كـ حدوث تسرب للغاز أو وقوع انفجارات وذلك لمنع وقوع أى ضحايا أو مصابين، منها، أنه فى حالة تسرب الغاز يتم تهوية المكان جيداً لإيقاف التسرب وعدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.
 
يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية ويجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب، ولا تقم بتعريض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة وتجنب تخزينها داخل المنازل.
 
وفى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة ويتم فصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة و يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب، كما يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.
 
للوقاية من أخطار تسرب الغاز يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين و يجب عدم وضعها داخل إناء من الماء الساخن فى فصل الشتاء كما يفعل البعض ووضعها على قاعدة مناسبة مرتفعة عن الأرض لوقايتها من الرطوبة و يجب إغلاق إسطوانة الغاز فور الانتهاء من الاستخدام.
 
 
 
 

 


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