اليوم السابع
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التخطيط تنفذ 85 مشروعًا بالموارد المائية بـ1.5 مليار جنيه فى 17 محافظة

الجمعة، 20 مارس 2020 01:21 م
التخطيط تنفذ 85 مشروعًا بالموارد المائية بـ1.5 مليار جنيه فى 17 محافظة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتب أحمد حمادة

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تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، حيث نشرت الوزارة الملخص التنفيذى للحصاد فيما يخص قطاع الموارد المائية والري. 
 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85 مشروعًا بالكامل، بتكلفة استثمارية كلية حوالى 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، فى 17 محافظة تتضمن محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بنى سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ، فضلًا عن 5 مشروعات فى دول حوض النيل دولتى أوغندا، السودان. 
 
ولفتت هالة السعيد، إلى أبرز مشروعات قطاع الرى خلال النصف الأول 19/2020 والتى تمثلت فى إنشاء محطتى رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس، لاستصلاح وزراعة 50 ألف فدان، وإنشاء بحيرة بمنطقة وادى عبادى بمحافظة أسوان، والإنتهاء من إنشاء محطتى رى "قوتة" و" سيدمنت أ"، بمحافظة بنى سويف، يستفيد منهما حوالى 20 ألف فدان. 
 
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى الانتهاء من 339 مشروع فى قطاع الري، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.8 مليار جنيه وذلك خلال خلال الفترة من يوليو 2018 إلى ديسمبر 2019. 
 
وحول التوزيع الجغرافى لقطاع الرى، أوضح تقرير وزارة التخطيط، تصدر محافظة أسوان لقائمة المشروعات بعدد 28 مشروع تليها محافظتى البحيرة وبنى سويف بعدد 8 و7 مشروعات على التوالي، والمنيا بخمسة مشروعات لتأتى بعدها محافظات الشرقية والغربية والفيوم بعدد 4 مشروعات لكلٍ منهم ثم محافظات أسيوط والقاهرة والجيزة والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء وكفر الشيخ بعدد مشروعين لكلٍ منهم بالإضافة إلى مشروع واحد لمحافظة المنوفية وأخر للاسكندرية.
 
 

الري

اخبار اقتصاد

وزارة التخطيط

هالة السعيد

الموارد المائية

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