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الجمعة، 20 مارس 2020 11:13 م
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البرازيل تسجل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا وإصابة 904

الجمعة، 20 مارس 2020 11:13 م
البرازيل تسجل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا وإصابة 904 إصابات كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت البرازيل تسجيل 11 وفاة و904 إصابات بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

 

حذرت السلطات البرازيلية، من انهيار نظامها الصحى بنهاية أبريل، بسبب تفشى فيروس كورونا، جاء ذلك وفقا لما نشرته قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

وكانت شركة تصنيع السيارات فورد موتور، قالت إنها ستعلق الإنتاج فى البرازيل والأرجنتين، ابتداء من الأسبوع المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا، وبذلك ستنضم إلى جنرال موتورز ومرسيدس، اللتين أعلنتا عن إجراءات مماثلة فى البرازيل.

 

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن صانعي السيارات فى البرازيل كانوا يخشون في البداية من إغلاق الشركات بسبب فيروس كورونا، ولكن فى النهاية اضطروا إلى ذلك، وانضمت فورد موتور إلى فولكس واجن وجنرال موتورز لتعليق الإنتاج فى البرازيل بسبب انتشار الفيروس.

 

وأعلنت شركة فولكس واجن، توقف أنشطتها بسبب انخفاض طلب المستهلكين بعد انتشار فيروس كورونا، كما أكدت جنرال موتورز أنها منحت العاملين اجازات لتعديل خط الانتاج.

 

وأصدرت الجمعية الوطنية لمصنعى السيارات (Anfavea) في البرازيل، بيانا أشارت فيه إلى أن جميع الشركات المرتبطة بها درست وقف الأنشطة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

 

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