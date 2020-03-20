"البترول" تواجه جشع التجار بإنتاج مطهرات التنظيف والجيل المعقم

كتبت – مروة الغول

قال حسين فتحى، رئيس شركة مصر للبترول، إحدى شركات قطاع البترول، إن قطاع البترول لديه مصانع لإنتاج المنظفات المنزلية والمتعلقة بإنتاج المطهرات والمعقمات فائقة الجودة وبأسعار فى متناول الجميع، لافتًا إلى أن هناك خطة لزيادة الكميات المنتجة خلال تلك الفترة لمكافحة فيروس كورونا، تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وأضاف رئيس شركة مصر للبترول لـ"اليوم السابع"، أن كافة منتجات التطهير والتعقيم الخاصة بالمنازل والخاصة بالأفراد متواجدة فى كافة منافذ التوزيع الخاصة بالشركة، وكذلك متواجدة بكافة محطات تموين السيارات فى كافة أنحاء الجمهورية .



وأشار حسين فتحى، إلى أن تلك المنتجات متوفرة بكميات كبيرة جدًا، كما أن هناك خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية من أجل مواجهة جشع التجار، فيما يتعلق ببيع منتجات التطهير والتعقيم لمواجه فيروس كورونا المستجد .



وقال مصدر مسئول بشركة التعاون للبترول، إن الشركة تنتج مجموعة من المنتجات الخاصة بالتعقيم والتطهير بأسعار فى متناول الجميع ومتواجدة فى كل منافذ الشركة ومحطاتها، لافتًا إلى أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية خلال هذه الأيام، مع الحرص على تواجدها بصفة مستمرة فى منافذ الشركة فى كل المحافظات .



وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطاع البترول يمتلك مصانع لإنتاج منتجات العناية بالمنزل والتى تتضمن المطهرات والمنظفات، لافتًا إلى أن توفير منتجات التعقيم والتطهير بكميات إضافية تأتى ضمن توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لتوفير المنتجات للسوق المصرى ومواجهة جشع التجار فى هذه الأوقات التى نمر بها، لافتًا إلى أن الشركة قامت بإنتاج جيل مطهر ومعقم لليدين بتركيز كحول 70% سيكون متوافرًا بالأسواق خلال الفترة المقبلة.