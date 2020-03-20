"الإنتاج الحربى" تتخذ إجراءات للوقاية من كورونا فى مصانعها وشركاتها

كتب زكى القاضى

اتخذت وزارة الإنتاج الحربى عدد من التدابير والإجراءات الصحية الوقائية بكافة الجهات التابعة لها (ديوان عام الوزارة، الشركات، الوحدات، القطاعات)، وذلك حرصاً على صحة العاملين والوقاية من فيروس "كوفيد - 19" المعروف بإسم كورونا، حيث يتم بشكل يومي ودوري إجراء عمليات التطهير والتعقيم المستمر للمنشآت المختلفة، كما يخضع كافة العاملين والمترددين على مبنى الديوان العام للوزارة وكافة الجهات التابعة لها لفحص درجة الحرارة إلكترونياً بشكل يومي.

كما تم توفير ملصقات للتوعية وبث رسائل توعوية عن الصحة العامة وأساليب الوقاية ومختلف المعلومات الطبية حول الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه على الشاشات الداخلية وبلوحات الإعلانات، بالإضافة إلى زيادة توزيع مطهرات الأيدى بأبنية الوزارة والشركات، وتخصيص لجان للمتابعة اليومية للإجراءات التى تم اتخاذها والالتزام بها.

وفى هذا الإطار قامت الإدارة العامة للأمان الصناعي والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بإجراء أعمال التعقيم وتطهير وسائل المواصلات ودورات المياه والمكاتب والورش والعيادة وجميع المباني التابعة للمصنع والتأكيد على النظافة العامة، واستخدام الكلور والكحول هذا بخلاف توزيع النشرات على جميع لوحات الإعلانات بالمباني والورش الإنتاجية وتقديم النصائح للعاملين للوقاية من فيروس كورونا.