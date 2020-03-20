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الأمن يستعين بمكبرات صوت فى الشرقية لحث الأهالى على مواجهة كورونا.. فيديو

الجمعة، 20 مارس 2020 12:12 م
الأمن يستعين بمكبرات صوت فى الشرقية لحث الأهالى على مواجهة كورونا.. فيديو ميكروفون
الشرقية – فتحية الديب

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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لأحد رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يستعين بمكبر صوت؛ لحث المواطنين والأهالي على منع التجمعات والالتزام بتعليمات الحكومة التي تطالب الجميع بالبقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا للضرورة القصوى، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وطالب الضابط، المواطنين بالالتزام وعدم التجمع في الشوارع حفاظًا على حياتهم، قائلًا: "إحنا نازلين علشان نحافظ عليكم".

وأصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمنع إقامة الأسواق والسويقات الشعبية والباعة الجائلين ووقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، ومنع أي تجمعات بتلك الأماكن أو أية أنشطة تتعلق بالجمعيات الأهلية، مع الاستمرار في غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وشددَّ محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه علي أصحاب المحال العامة والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.


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