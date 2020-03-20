اعرف فوائد الثوم لتقوية الجهاز المناعى

كتبت هند عادل

الثوم من النباتات التتى تحتوى على فوائد صحية مهمة لصحة الجسم وخاصة الجهاز المناعى حيث استخدم الثوم لعلاج العديد من الأوبئة التى شهدها العالم قديما بما في ذلك الكوليرا والطاعون وحتى جروح الحرب، وهو ما دفع الكثير من العلماء للبحث حول فوائد الثوم الصحية خاصة فى تقوية جهاز المناعة، وهو ما استغله الكثيرين هذه الأيام فى التأكيد عن أن الثوم يساعد فى الوقاية من فيروس كورونا.

ووفقا لموقع healthline يساعد الثوم فى تقويه الجهاز المناعى لجسم الإنسان وزيادة قدرته فى مقاومة الأمراض ويقدم التقرير التالى معلومات هامة عن فوائد الثوم الصحيه لتقويه جهاز المناعة. كيف يمكن أن يساعد الثوم جهاز المناعة؟ لسنوات عديدة كانت هناك اقتراحات بأن الثوم يمكن أن يساعد في مجموعة متنوعة من المشاكل الطبية، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول ونزلات البرد والأنفلونزا جزء من السبب هو أن الثوم يحتوي على الأليسين وهى خاصية يتم إطلاقها عند تقطيعه عند الاستخدام وهذه الخاصية هي أيضًا سبب رائحة الثوم المميزة هذا، إلى جانب مضادات الأكسدة التى توجد بالثوم والتى تساعد على محاربة العدوى ودعم جهاز المناعة والتى تجعل الجسم يقاوم الجسم يحمي أمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا. استخدمت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة فلوريدا مجموعة من 120 شخصًا لتحديد آثار الثوم على نمو الخلايا المناعية وأعراض البرد والإنفلونزا، ووجد الباحثون أن تناول الثوم يقلل من شدة أعراض البرد والأنفلونزا وأن هذه الأعراض تختفي بشكل أسرع، وكان استنتاجهم العام من هذا هو أن الثوم يعزز وظيفة الخلايا المناعية.