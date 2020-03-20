ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 705

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 705 حالات، وبحسب إحصائيات جديدة نشرتها الوزارة، فإن من بين إجمالى الإصابات 662 حالة تعانى من أعراض خفيفة، و 18 فى حالة متوسطة، و10 فى حالة خطيرة، فيما تماثل 15 شخصًا للشفاء، وفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وتظهر البيانات الجديدة زيادة قدرها 28 إصابة عن اليوم السابق، وهى زيادة تقل كثيرا عن الزيادة اليومية التى شهدتها الأيام الأخيرة، ومع ذلك يتوقع مسؤولو الصحة حدوث قفزة كبيرة فى عدد الحالات مع زيادة معدل إجراء اختبار الكشف عن الفيروس.