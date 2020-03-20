اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 12:14 م
خالد صلاح
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ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنسبة 2% بفضل الإقبال على الملاذات الآمنة

الجمعة، 20 مارس 2020 11:35 ص
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنسبة 2% بفضل الإقبال على الملاذات الآمنة ذهب
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن أثر تدافع صوب السيولة فى ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادى الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثانى انخفاض أسبوعى فى الوقت الذى باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش فى أصول أخرى.
 
وربح الذهب فى المعاملات الفورية 2% إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 1% فى الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض فى الأسبوع. وصعد الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.6% إلى 1487.90 دولار.
 
وقال جيفرى هالى كبير محللى السوق لدى أواندا "إنه شراء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشترى لكى تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما فى الأمر".
 
وسعت الأسهم الآسيوية لالتقاط الأنفاس عقب مكاسب فى وول ستريت، بينما تجاوز الدولار أعلى مستوى فى 3 سنوات مع تسبب الوباء فى اندفاع صوب السيولة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3% إلى 1701.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش.
 
وقفز البلاتين 4.6% إلى 613.54 دولار لكنه بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى على الإطلاق.
 
ويقول محللون إن البلاتين والبلاديوم سيظلان يسجلان اضطرابا فى الأشهر المقبلة بعد خسائر ضخمة أوقد شرارتها تفشى فيروس كورونا، قبل أن يشرعا فى تعاف مؤقت بدعم من فجوة إمدادات فى البلاديوم وارتباط البلاتين بالذهب.
 
وربحت الفضة فى المعاملات الفورية 5% إلى 12.72 دولار بحلول الساعة 0638 بتوقيت جرينتش، لكنها تتجه صوب تسجيل ثانى انخفاض أسبوعى بنحو 15% منذ سبتمبر 2011.
 

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