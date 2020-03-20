احتجاز شخصين بعدما صدما سيارة بمبنى فى مطار برشلونة ورددا شعارات متطرفة

رويترز

قالت شرطة إقليم كتالونيا الإسبانى إنها ألقت القبض على شخصين بعدما صدما سيارة بمبنى للركاب فى مطار برشلونة اليوم الجمعة مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، والمطار شبه خاو كغيره من مطارات إسبانيا فى ظل إغلاق جزئى للبلاد لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

وقال قائد شرطة المنطقة إدوارد سالينت فى مؤتمر صحفى إن الشخصين رددا شعارات متطرفة مضيفة أن المحققين لا يستبعدون أى افتراضات بشأن دوافع السائق، وأكدت فرقة للمفرقعات التابعة للشرطة عدم العثور على أى متفجرات فى السيارة. وقالت سالينت إن الشخصين من ألبانيا.

واستخدم المتشددون سيارة فان فى عام 2017 للهجوم على مارة فى وسط برشلونة وهجوم لاحق مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.