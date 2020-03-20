إيطاليا: 99٪ من الأشخاص الذين ماتوا بسبب كورونا يعانون من أمراض أخرى

كتبت إيناس البنا

تجرى السلطات الصحية بإيطاليا حاليا بالبحث في السجلات الطبية لفهم سبب ارتفاع معدل الوفيات في البلاد، حيث يبلغ متوسط ​​عمر الذين توفوا 79.5 وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم بينما يعاني حوالي ثلثهم من مرض السكري.

ووفقًا لدراسة أجرتها الهيئة الصحية الوطنية الإيطالية فإن أكثر من 99 ٪ من المتوفين بسبب الفيروس التاجي كانوا يعانوا من حالات مرضية، خاصة بعد أن بلغت الوفيات من الفيروس لأكثر من 2500 ، بنسبة 150 ٪ زيادة في الأسبوع الماضي ، حيث تقوم السلطات الصحية بتمشيط البيانات لتوفير أدلة للمساعدة في مكافحة انتشار المرض.

وأفادت صحيفة " لا ستامبا" الإيطالية، أن الحكومة تقيّم ما إذا كان سيتم تمديد الإغلاق على مستوى البلاد إلى ما بعد بداية أبريل، خاصة مع وجود أكثر من 31،500 حالة إصابة مؤكدة بالمرض.

يمكن للدراسة الجديدة أن تقدم نظرة ثاقبة عن سبب ارتفاع معدل الوفيات في إيطاليا.

وتقوم الدراسة بفحص السجلات الطبية لحوالي 18 ٪ من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد ، ووجد أن 3 ضحايا فقط، أو 0.8 ٪ من الإجمالي ، لم يكن لديهم أي أمراض سابقة، بينما ما يقرب من نصف الضحايا عانوا من ٣ أمراض

أكثر الأمراض شيوعا عن المتوفين بإيطاليا أكثر من 75٪ يعانون من ارتفاع ضغط الدم، 35 ٪ يعانون من مرض السكري، وعدد يعانى من أمراض القلب.

فيما متوسط ​​عمر الذين توفوا بسبب الفيروس في إيطاليا هو 79.5، وحتى 17 مارس، توفي 17 شخصا دون سن 50 عاما من المرض، كما أن جميع ضحايا إيطاليا تحت سن 40 كانوا من الذكور الذين يعانون من ظروف طبية حرجة.

تشير البيانات التي صدرت مؤخرا إلى تباطؤ في زيادة الحالات، أظهرت دراسة منفصلة أن إيطاليا يمكن أن تقلل من عدد الحالات الحقيقي عن طريق اختبار المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض فقط.