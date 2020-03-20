اليوم السابع
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إصابة 300 طفل فى إيطاليا بفيروس كورونا ولا توجد حالات خطرة

الجمعة، 20 مارس 2020 11:25 ص
إصابة 300 طفل فى إيطاليا بفيروس كورونا ولا توجد حالات خطرة إيطاليا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن البروفيسور ألبرتو فيلانى، رئيس جمعية طب الأطفال الإيطالية، إن 300 طفل حتى الآن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أن حالاتهم جميعا ليست بالخطيرة، ووفقا لوكالة أنباء آكى الإيطالية، قال فيلانى، خلال مؤتمر صحفى مساء أمس الخميس، إن الوباء لا يزال ينذر بالخطر، ولكن يمكن رؤية ضوء فى العتمة"، مضيفا إنها ليست مشكلة بين صفوف الأطفال.

كانت السلطات الطبية فى ايطاليا، أكدت شفاء طفل، عمره 22 يوما، من فيروس كورونا (كوفيد 19)،  كان أول رضيع أظهرت الاختبارات انه مصاب بالوباء، وولد الطفل فى 11 فبراير الماضى فى مستشفى ببلدة الزانو لومباردو، بؤرة الوباء فى منطقة بيرجامو، بصحة جيدة، ولكه اصيب بعد أيام قليلة بحمى شديدة لينقل فى الثالث من مارس الجارى الى مستشفى "البابا يوحنا الثالث والعشرون" فى مدينة بيرجامو.

ولد الطفل من أم أثبتت الاختبارات أنها مصابة بـ(كوفيد 19) وأب غير مصاب، ولا يزال بالمستشفى 3 أطفال مصابين بفيروس كورونا تبلغ أعمارهم 11 يومًا و 22 يومًا و35 يومًا، حالاتهم الصحية ليست خطرة، ولكن وفق قسم الولادة بالمسشتفى، فان نساء مصابات أنجبن أطفالا ثبت خلوهم من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الإصابات فى إيطاليا وصل إلى 41.035 شخص، و3405 حالة وفاة، ففى يوم واحد ارتفع عدد الإصابات بنسبة 14.9%، كما أن ارتفاع عدد الوفيات يعانى أنها تجاوز بالفعل عدد الوفيات فى الصين.

ويوجد حاليا 15757 مريضا فى المستشفى يعانون من الأعراض، كما يوجد 2498 فى وحدة العناية المركزة و14935 فى عزلة منزلى.

وأشار الى أن عدد المتعافين من الوباء بلغ 4.440، بعد شفاء 415 آخرين خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، والى أن نسبة المصابين طريحى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات بلغت 8% من مجموع الاصابات بالفيروس.


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