اليوم السابع
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أيرلندا تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 08:37 م
أيرلندا تسجل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا مواجهة فيروس كورونا - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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سجلت أيرلندا اليوم 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته سكاى نيوز في خبر عاجل لها. وقررت حكومة جمهورية أيرلندا الاثنين، إلغاء الاحتفالات السنوية بعيد القديس باتريك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .

 

وذكرت شبكة "سي أن أن"، أن حكومة أيرلندا أوضحت - فى بيان أصدرته بهذا الصدد - أن قرارها بإلغاء عيد القديس باتريك السنوى وما يتضمنه من استعراضات ضخمة فى دبلن يأتى نظرا لوجود عدد محدود من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد، فضلا عما يتسم بهذا هذا المهرجان السنوى من مشاركة أعداد غفيرة من المواطنين والأجانب فى فعالياته .

 

 

وتابع البيان "أن إلغاء فعاليات عيد القديس باتريك جاءت بناء على نصيحة فريق طوارىء الصحة العامة الأيرلندى" مشيرا إلى أن المواقف المتعلقة بالتجمعات العامة الأخرى فى أيرلندا مازالت رهن المراجعة .

 

 


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