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أمن المنوفية يفض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 11:28 م
أمن المنوفية يفض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء.. صور فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء
المنوفية - محمد فتحى

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قامت الوحدة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بفض فرح عن طريق قوات الشرطة وذلك لعدم تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنفيذ غلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية ومحلات الألعاب الإلكترونية البلاى ستيشن من الساعة السابعة مساءً  وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجارى ، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت بدأت الوحدات المحلية بنطاق محافظة المنوفية، منذ أمس، بتنفيذ غلق كافة المحلات المنوه عنها، في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتنفيذ غلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية ومحلات الألعاب الإلكترونية البلاى ستيشن من الساعة السابعة مساءً  وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجارى.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بوعي الشعب المنوفي ومدي إدراكه واستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق مؤكدا علي أنه ليس بجديد علي أبناء المنوفية الوقوف صفا واحدا مع الاجهزة التنفيذية وهو ما ظهر واضحا في التعاون لمواجهة فيروس كورونا، كما حذر المحافظ المخالفين مشددا علي تطبيق العقوبة عليهم لافتا الي ضرورة الالتزام بهذه التعليمات حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

 

فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء (1)
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء 
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء (2)
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء 
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء (3)
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء (4)
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء 
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء (5)
فض فرح بمدينة تلا لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزارء 

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