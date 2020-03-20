اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمريكا تجلى رعاياها العالقين فى المغرب بسبب فيروس كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 05:16 م
أمريكا تجلى رعاياها العالقين فى المغرب بسبب فيروس كورونا كورونا
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نظمت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة رحلات جوية لإجلاء الأمريكيين العالقين فى المغرب، بعدما أغلقت الرباط حدودها لوقف تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكرت السفارة الأمريكية لدى المغرب - فى تغريدة على حسابها الرسمى بموقع تويتر وفقا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة الأمريكية فى المغرب وفرتا طائرات مستأجرة خاصة لنقل المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصورة شرعية ومغادرة مراكش اعتبارًا من صباح اليوم.

 

 

وأعلنت السفارة الأمريكية أنها خصصت طائرات مستأجرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لنقل الرعايا الأمريكيين من مراكش إلى مطار هيثرو فى لندن، ومن هناك يمكنهم التوجه لـ10 مدن أمريكية بينها ميامى ولوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الأمريكيين باتوا عالقين فى المغرب بعدما أغلقت حدودها خلال مدة قصيرة الأسبوع الماضى عقب إلغاء عدد من الدول فى كافحة أنحاء العالم السفر لمدة أسبوعين لتجنب دخول حالات مصابة بفيروس كورونا فى البلاد.


كورونا

أمريكا

المغرب

بريطانيا

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