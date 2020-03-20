أصغر سعودي في الحجر الصحي "الاحترازي" في الرياض عمره 6 شهور.. فيديو

كتب هيثم سلامة

على الرغم من صغر سنه الذى لا يتجاوز 6 شهور، إلا أنه يعتبر أصغر طفلا داخل الحجر الصحى في السعودية، حيث يرجع إلى أن الطفل عبد العزيز، كان مع أسرته في دولة التشيك لظروف دراسه والده بإحدى الجامعات، ليضطر الرجوع إلى المملكة العربية السعودية بعد تفشى فيروس كورونا.



والد الطفل عبد العزيز الشمرى

وذكر والد الطفل عبد العزيز الشمرى، خلال مقابلته لقناة العربية :"أنا أدرس في دولة التشيك، حيث أننى متواجد هناك بصحبة زوجتى وطفلى عبد العزيز، وجئنا من دبى إلى الرياض، عندما جئت تم نقلنا على الحجر الصحى".

أصغر سعودي في الحجر الصحي “الاحترازي” في #الرياض.

عبدالعزيز الشمري عمره 6 أشهر .. والده يصف الوضع لـ #العربية

عبر:@hayatghamdi pic.twitter.com/iFB0N2rH0N — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2020

وأضاف قائلاً:"كنا خائفين في البداية، ولكن نتحدث مع وزارة الصحة كل ساعة، وتم إخذ عينات ممنا وفى انتظار النتائج، وكان طفلى يرفضها البداية ارتداء الكمامة".

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم عن رصد وتسجيل (70) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات الجديدة (11) حالة قادمة من دول؛ المغرب، والهند، والأردن، والفلبين، وبريطانيا، والإمارات، وسويسرا، وقد تم عزل الحالات الـ(11) مباشرة من المطار إلى الضيافة فى العزل الصحي، الذى أثبت فاعليته فى التصدى لنقل العدوى داخليًا.

وأضافت أن هناك حالة إصابة واحدة لممارسة صحية فى مدينة الرياض، وأشارت الوزارة إلى أن بقية الحالات وهى (58) حالة؛ هى لمخالطين لحالات سابقة، وبعضها مرتبط بحضور مناسبات اجتماعية كحفلات الزواج ومقرات العزاء ولقاءات عائلية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الـ(70) منها (49) حالة فى مدينة الرياض، و(11) حالة فى مدينة جدة، وحالتان اثنتان فى مكة المكرمة، وحالة واحدة فى كل من المدينة المنورة والدمام والظهران والقطيف والباحة وتبوك وبيشة وحفر الباطن.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالى للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد فى المملكة وصل إلى (344) حالة، كان قد تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة فى العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.