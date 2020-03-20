أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسة

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

الكهرباء: تطوير شبكة النقل ساعد فى تجاوز أزمة سوء الأحوال الجوية

النقل: نواصل أعمال تعقيم وتطهير السكة الحديد والمترو والموانئ لمواجهة كورونا

نقابة الزراعيين: صرف 18 مليون جنيه معاشات مايو ويونيو 2016 الأسبوع المقبل

المدارس الثانوى تعلن تظلمات نتيجة الترم الأول للامتحان الورقى لأولى ثانوى

القوى العاملة: مصرى يحصل 450 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الأوقاف: صلاة الجمعة قائمة ورخصة التغيب للمصلى لا للداعية

رئيس جامعة القاهرة يعفى طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال تعليق الدراسة

نقابة الأطباء تطالب "الصحة" التأكيد على المنشآت الطبية توفير مستلزمات مكافحة العدوى

وزير التعليم يستعرض خطة المرحلة المقبلة.. طارق شوقى: لن يجرى امتحانات للصفوف من الثالث الإبتدائى للثانى الإعدادى.. إجراء امتحانات الدبلوم فى موعدها والصفين الأول والثانى الثانوى على التابلت من المنزل