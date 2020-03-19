ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 90 حالة فى الجزائر ووفاة 9

كتب محمد رضا

أعلن مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، جمال فوراراليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 90 حالة مؤكدة بعد تسجيل 8 حالات جديدة، فى 17 محافظة جزائرية من أصل 48 محافظة.

وقال فورار، فى تصريح للتلفزيون الجزائرى: إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة من بين 90 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الجزائرية عن وضع نحو 1500 مسافر قادمين على متن باخرتين من فرنسا وإسبانيا فى الحجر الصحى مباشرة بعد الوصول، تنفيذا لقرار رئاسى بإجلائهم.

وقال وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، أنه سيتم التكفل بالجزائريين العائدين من فرنسا عبر مينائى مدينتى وهران والجزائر العاصمة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويشار إلى أنه كان قد جرى، اليوم الخميس، بميناء الجزائر العاصمة استقبال آخر رحلة بحرية على متن الباخرة "طارق ابن زياد" كانت تقل 742 مسافرا جزائرى قادمين من مدينة مارسيليا الفرنسية، وتم توجيههم مباشرة إلى الحجر الصحى بفندق مزفران بمدينة زرالدة، غربى العاصمة، كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه كان فور رسو الباخرة تم اتخاذ اجراءات وقائية لاستقبال الوافدين وتوجيههم مباشرة إلى الحجر الصحى وتعد هذه الرحلة هى آخر رحلة بحرية قبل غلق الحدود البحرية تنفيذا لقرار الرئيس عبد المجيد تبون بوقف الرحلات البرية والبحرية وغلق الحدود البرية بسبب فيروس كورونا.

وقال يوسف شرفة والى العاصمة إن المواطنين العائدين سيقيمون بالفندق طيلة 14 يوما بتكفل تام من الدولة من إطعام ونشاطات ترفيهية والمراقبة الصحية بمعدل مرتين فى اليوم، موضحا أنه من بين العائدين 22 رضيعا و13 طفلا وحوالى 20 امرأة.