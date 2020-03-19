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6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

الخميس، 19 مارس 2020 03:00 ص
6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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ستة قرارات هامة اتخذتها الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمد فوزى، لضمان عمل الإجراءات الاحترازية الكاملة لمواجهة كورونا، خلال فترة الأجازة البرلمانية وقبل عقد جلسات البرلمان مرة أخرى، فى 29 مارس المقبل.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى:

1. تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية.

2. ندوات تثقيفية وتعليمات وإرشادات طبية عبر الشاشات المختلفة.

3. الاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس.

4. تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرون من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين.

5. إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.

6. العمل بالأمانة العامة للمجلس بالتبال والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية فى الراحات للسيدات لاسيما الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس 2020.

ووضعت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى بتوجيه من رئيس النواب الدكتور على عبد العال، على عاتقها، تحصين المؤسسة التشريعية، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على الصحة العامة للنواب والعاملين بالمجلس والمحررين البرلمانيين، لتضع فى وقت مبكر من ظهور الفيروس عالميا خطتها الاحترازية، التى بدأت بالتوعية والحث على الوقاية الشخصية، حيث بثت الشاشات المنتشرة فى أنحاء المجلس إرشادات طبية متنوعه بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وشملت أهمية المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسيل اليدين، خصوصًا بعد السعال أو العطس، المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها، المحافظة على العادات الصحية "الغذاء الجيد- والرياضة والنوم الكافي"، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدا. وإذا لم يتوافر فاستخدم أعلى الذراع وليس اليدين.


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