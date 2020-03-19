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56 حالة إصابة كورونا بالأردن والملك يوجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة

الخميس، 19 مارس 2020 03:01 م
56 حالة إصابة كورونا بالأردن والملك يوجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيروس كورونا
كتب كامل كامل

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة بالأردن، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 56 إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بما فيها المواطن الذي تماثل للشفاء، مؤكدا أن الملك عبد الله يتابع جيدا وقد وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الفيروس.

وأشار العضايلة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى  في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الخميس، إلى أن عدد الموجودين في الحجر الصحّي بمختلف المواقع بلغ 4892 حالة حتى الآن، منها 3055 حالة حجر في العاصمة عمّان و1837 في البحر الميّت. وأضاف أن عدد الفنادق التي تمّ استئجارها من قبل الحكومة، لغايات الحجر الصحّي بلغ 34 فندقاً، منها 23 فندقاً في عمّان، و11 فندقاً في البحر الميّت. وجدد وزير الدولة لشؤون الإعلام التأكيد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني يتابع مستجدّات التعامل مع فيروس كورونا المستجد أولاً بأول، ويوجّه الحكومة باستمرار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، والتخفيف عن القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن فرق العمل الرسميّة، التي تمثل مختلف القطاعات، تعمل على مدار الساعة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ظلّ هذه الأزمة التي تمر بها المملكة.

وبين العضايلة أن فرق العمل عقدت اليوم عددا من الاجتماعات المهمّة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ضمّت القطاعات الاقتصاديّة والتجاريّة، وتحديداً الجهات المعنيّة بالمخزون الغذائي والمواد التموينيّة، لضمان توفيرها للمواطنين.

وشدد على أنّ المواد التموينيّة، وخصوصاً السلع الأساسيّة متوفرة بكميّات آمنة، ولا حاجة لتخزينها أو التهافت عليها، إضافة إلى أنّ الشحن الجوّي والبرّي والبحري مستمر ولم يتوقّف، وبما يعني أن تزويد المخزون الغذائي يسير كالمعتاد. وختم العضايلة الإيجاز بالقول "أودّ أن اتقدم بعظيم الشكر والامتنان للمواطنين على التزامهم بالتعليمات الهادفة إلى حمايتهم والحفاظ على سلامتهم"، موجها الشكر والامتنان لنشامى جيشنا العربيّ المصطفويّ، وجميع الأجهزة الأمنيّة، على جهودهم الكبيرة في ضبط النظام والحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم.

 


كورونا

فيروس كورونا

وزير الاعلام الاردنى

حالات الاصابة بالأردن

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