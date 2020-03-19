اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

200 مليون جنيه اعتماد إضافى للتجهيزات الطبية بخطة وزارة الصحة لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 01:04 م
200 مليون جنيه اعتماد إضافى للتجهيزات الطبية بخطة وزارة الصحة لمواجهة كورونا وزارة التخطيط
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجارى 19/2020 كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس.
 
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري ولمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليًا، مؤكدة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن وهو الهدف الأسمى والرئيس فى تلك الظروف.
 
وأكدت وزيرة التخطيط أن منظومة الصحة لها قدر كبير من الأولوية لدى الدولة المصرية لارتباطها بصحة المواطن المصري وتأثيرها على برنامج عمل الحكومة في إطار التركيز على بناء الإنسان وهو ما يمثل أولوية لدي الدولة المصرية، مشيرة إلى أن موازنة وزارة الصحة للعام المالى القادم 20/2021 من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالى الجارى 19/2020.
 
يُشار إلى أن الأجهزة الطبية المطلوبة للمرحلة الأولى لمواجهة فيروس كورونا تتمثل في أجهزة التنفس الصناعي وأدوات المحاليل الطبية وأجهزة الصدمات الكهربائية والمناظير ورسم القلب وآسرة الرعاية.
 
وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وزارة التخطيط

وزارة الصحة

اخبار اقتصاد

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة التخطيط تصدر تقريرًا يرصد التقدم المحرز في تحقيق هدف "التنمية المستدامة"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:33 م

وزارة التخطيط تلغى نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف

الإثنين، 16 مارس 2020 10:41 ص

وزارة التخطيط تقرر تأجيل الدورات التدريبية التخصصية لجائزة مصر للتميز الحكومى

الإثنين، 16 مارس 2020 10:39 ص

وزارة التخطيط تناقش تسليم "التنظيم والإدارة" ملفات الإصلاح الإداري

الثلاثاء، 10 مارس 2020 09:00 م

وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان معايير الاستدامة وإجراءات طرح السندات الخضراء

الجمعة، 06 مارس 2020 11:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة