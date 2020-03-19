اليوم السابع
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10 آلاف مسلم يجتمعون للصلاة من أجل حماية بلادهم من كورونا فى بنجلاديش

الخميس، 19 مارس 2020 05:22 م
10 آلاف مسلم يجتمعون للصلاة من أجل حماية بلادهم من كورونا فى بنجلاديش كورونا
كتبت رباب فتحى

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تجمهر حوالي 10 آلاف من المصلين المسلمين في صلاة في بنجلاديش بعد أن أبلغت البلاد عن أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا للصلاة وتلاوة  "آيات الشفاء" من القرآن لحماية البلاد من الوباء، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

الصلاة
الصلاة

 

وقالت الشرطة المحلية إن التجمع الجماعي جرى في حقل مفتوح في بلدة رايبور بجنوب بنجلاديش يوم الأربعاء.

وقال رئيس الشرطة توتا ميا لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد أقاموا خاتمة قرآن بنية الشفاء بعد الفجر للدعاء بتطهير البلاد من الفيروس التاجي".

وادعى منظمو التجمع ، الذين قالت الشرطة أنهم لم يحصلوا على إذن بعقده ، أن هناك 25000 شخص.

تم انتقاد صور الصلاة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، حيث وصف الناس التجمع بأنه "لا يصدق".

 

أغلقت الحكومة البنجلاديشية المدارس ونصحت الجمهور بتجنب تجمعات أكثر من عشرة أشخاص للحد من انتشار الفيروس التاجي الذي أصاب 14 شخصا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ولكن مع تجاهل الكثيرين للتحذيرات والتوجه إلى المواقع السياحية والتجمعات الجماهيرية بدلاً من ذلك ، تفكر السلطات في فرض حظر.

وقال عبيدول كوادر ، وهو زعيم بارز ، للصحفيين: "إذا لزم الأمر ، سيتم إغلاق بنجلاديش. سيتم تطبيقه عند الضرورة. يجب إنقاذ الناس أولاً. سنفعل كل شيء لذلك ".

وأوضحت صحيفة "الإندنبدنت" أن مسجد فى جاكرتا لا يزال يخطط لإقامة صلاة جماعية يوم الجمعة على الرغم من تحذيرات الحكومة لتقييد التجمعات العامة.

 

وقال متحدث باسم مسجد الاستقلال لوكالة أنباء محلية: "أمر إمام المسجد نصار الدين عمر بأن صلاة الجمعة لهذا الأسبوع ستقام كالمعتاد بعد قرار مجلس العلماء الإندونيسي".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مسجد الاستقلال هو أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا. وقال المتحدث إن المسجد يخطط للبقاء مفتوحًا للمسلمين الذين يرغبون في مواصلة العبادة هناك ، لكنه قال إنه سيتخذ إجراءات لتطهير المكان.

 

تواجه التجمعات الدينية مثل هذه غضبًا من عامة الناس حيث يبدو أنها تتجاهل نصيحة المسؤولين.

 


كورونا

تفشى كورونا

وباء كورونا

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