وزير تعليم بريطانيا ينفى اتخاذ قرار إغلاق لندن حتى الآن

هند المغربي

نفى وزير التعليم وزير التعليم البريطاني اتخاذ قرارا بإغلاق لندن حتى الآن، وفق ماذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وكان وزير التعليم أعلن أمس الأربعاء تعليق الدراسة فى بريطانيا ابتداء من بداية الأسبوع المقبل.

وفى وقت سابق تم اكتشاف 676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2626 حالة .

وفى سياق أخر، ذكرت قناة العربية، الأربعاء، أن السلطات الروسية تتجه لفرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، فى غضون ذلك كشفت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، عن وضع طالبة و19 مواطنا صينيا فى الحجر الصحى بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأصدر المكتب الصحفى للوزارة فى مقاطعة تشيليابينسك بيانا أفاد "تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة فى روسيا ويعيشون فى منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون فى مستوصف لعلاج مرض السل".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يوجد في مركز الحجر الصحي 19 مواطنا من جمهورية الصين الشعبية وطالبة ، موضحة أنه وفقا للإجراءات الوقائية تم استقبالهم في المطار من قبل موظفي الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك، وقياس درجة الحرارة، والتأكد من أنها لم تتجاوز المعدل الطبيعي، وتم نقلهم إلى مركز سكن مؤقت.



