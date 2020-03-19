اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة: ننسق مع الصناعة لتخفيض عدد العاملين بالقطاع

الخميس، 19 مارس 2020 09:35 ص
وزير القوى العاملة: ننسق مع الصناعة لتخفيض عدد العاملين بالقطاع وزير القوى العاملة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك غرفة عمليات على مدار الساعة داخل الوزارة لمتابعة العمالة المصرية بمختلف الدول. وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، على قناة إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية جادة فى مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم وضع آليات ليتم تطبيقها بالقطاع الخاص فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، بتخفيض عدد العاملين لمنع الاختلاط فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة كورونا. 
 
وأوضح أن قطاع الصناعة سيكون به آليات بالتنسيق مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات بحيث سيكون لكل صناعة على حدة آليات مختلفة . 
 
وكان المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل قد عقد اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.

وزير القوى العاملة

كورونا

مصطفى مدبولي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص

الخميس، 19 مارس 2020 12:00 ص

صور.. القوى العاملة: تقليل عدد العاملين بالمصانع والشركات لمواجهة كورونا.. تفويض اتحاد الصناعات لوضع رؤية تتناسب مع حالة كل صناعة.. واتحاد عمال مصر: لن يضار أى عامل ورجال الأعمال عليهم تحمل المسئولية المجتمعية

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:40 م

القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:41 م

وزير القوى العاملة يجتمع مع اتحاد الصناعات وقرار مهم للعاملين بالقطاع الخاص خلال ساعات

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة