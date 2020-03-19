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وزير الزراعة: صرف 958 مليون جنيه للمستفيدين من مشروع "البتلو"

الخميس، 19 مارس 2020 03:58 م
وزير الزراعة: صرف 958 مليون جنيه للمستفيدين من مشروع "البتلو" السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،  موافقة  مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو في جلسته الاخيرة على اعتماد مبلغ 66.567.500 جنيه  لتمويل 357 مستفيدا لشراء وتغذية عدد 4521 رأس ماشية محلية للتسمين ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو ،  وبقيمة تمويل 58.032.500 جنيه، وأيضا تمويل 19 مستفيد لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بإجمالى مبلغ 8.535.000 جنيه.
 
وأوضح وزير الزراعة، أن ما تم تمويله حتى الأن للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو بلغ 958 مليون جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة سريعة النمو،  وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية.
 
ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ،  إن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو خلال الثلاث جلسات الأخيرة قد وافق على 123.160.000 جنيه منهم 13.075.000 جنيه للإستفادة من البروتوكول الرباعى بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعى المصرى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والباقى 110.085.000 جنيه لتسمين وتغذية عجول " البتلو  " من الأبقار والجاموس المحلية.
 
 وقال الدكتور  طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة  ، أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث أنه منع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف
 
والجدير بالذكر أنه يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.
 
 

مشروع البتلو

البنك الزراعى

تسمين الماشية

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