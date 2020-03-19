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وزير الخارجية يلتقى نظيره التنزانى ويسلمه رسالة الرئيس بشأن سد النهضة

الخميس، 19 مارس 2020 10:57 ص
وزير الخارجية يلتقى نظيره التنزانى ويسلمه رسالة الرئيس بشأن سد النهضة سامح شكري ونظيره التنزاني
ريهام عبد الله

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التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، نظيره وزير خارجية تنزانيا، بالاماجبا كابودى، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى حول آخر تطورات ملف سد النهضة، وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يحدث الآن.. وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى وزير خارجية تنزانيا بالاماجبا كابودى، لتسيلمه رسالة الرئيس السيسي حول آخر تطورات ملف سد النهضة، وللتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية".

سامح شكرى ونظيره التنزانى
سامح شكرى ونظيره التنزانى

 

سامح شكرى
سامح شكرى
 
وسلم وزير الخارجية سامح شكرى أمس الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس جنوب أفريقيا ⁧‫سيريل رامافوزا‬⁩ بخصوص تطورات ملف سد النهضة.
 
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية:"في ثاني محطات جولته الأفريقية ، يلتقي الوزير ⁧‫سامح شكري‬⁩ الآن بالرئيس الجنوب أفريقي ⁧‫سيريل رامافوزا ‬⁩لتسليم رسالة السيد رئيس الجمهورية بخصوص تطورات ملف سد النهضة، وكذا التطرُّق لعدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية".
 
وكان شكري قد وصل  إلى جنوب أفريقيا قادما من بوروندي في إطار جولة أفريقية تشمل كذلك كلا من تنزانيا ورواندا والكونجو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجر.
 
ويقوم شكري خلال الجولة بتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الأفريقية الشقيقة.
 
كما سلم ‫وزير الخارجية سامح شكرى، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى الى رئيس بوروندى بييرنيكرونزيزا تتعلق بتطورات ملف سد النهضة، وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" - "سامح شكري‬ يلتقى رئيس بوروندى بيير  ‫نيكرونزيزا ويسلمه رسالة السيد رئيس الجمهورية حول تطورات ملف سد النهضة، ويتباحثان حول علاقات التعاون الثنائية بين مصر وبوروندى".
 
وكان شكرى، قد وصل فى وقت سابق إلى العاصمة البوروندية، فى مستهل جولة افريقية، حيث كان فى استقباله وزير الخارجية  ‫البوروندى إزيكيال نيبيجيرا‬.
 

سامح شكرى

سد النهضة

تنزانيا

وزير الخارجية

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