وزير الخارجية يزور رواندا ويُسلِّم رسالة رئيس الجمهورية للرئيس الرواندي

كتب: أحمد جمعة

استقبل الرئيس الرواندي "بول كاجامي" وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس في كيجالي، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية لعددٍ من الدول الأفريقية الشقيقة لتسليم رسائل من رئيس الجمهورية حول ملف سد النهضة.

وذكر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، أن الوزير سامح شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الرئيس "كاجامي"، وقام بتسليم رسالة الرئيس بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.

واستعرض وزير الخارجية تفاصيل الموقف المصري ومجمل التطورات على مدار سنوات طويلة من المفاوضات المضنية، والتي سعت خلالها مصر للتوصُل إلى صيغة عادلة ومتوازنة لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، وهو ما تحقق بالفعل مؤخراً في مسار واشنطن من خلال الاتفاق الذي تم صياغته برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

وأشار حافظ إلى أن الرئيس الرواندي "كاجامي" قد حرص، من جانبه، على نقل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن الإعراب عن الشكر لإيفاد وزير الخارجية خصيصاً ليحمل تلك الرسالة الهامة في إطار ما تبذله مصر من جهد لتأمين اتفاق على صعيد ملف سد النهضة.

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء الترحيب بالتطورات الإيجابية في علاقات التعاون بين البلدين، والتي شهدت زخماً كبيراً خلال الأعوام الماضية في عدد من المجالات الهامة.