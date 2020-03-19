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وزير التعليم: إلغاء امتحان نهاية العام للطلاب من 3 ابتدائى وحتى 2 إعدادى والاكتفاء ببحث

الخميس، 19 مارس 2020 10:07 م
وزير التعليم: إلغاء امتحان نهاية العام للطلاب من 3 ابتدائى وحتى 2 إعدادى والاكتفاء ببحث طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعلين الفنى، أنه فيما يتعلق بامتحانات الطلاب في نهاية العام، أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:
 
 
 
- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.
 
 
 
- من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.
 
 
 
- الشهادات العامة والدبلومات الفنية.. سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
 
 
 
- الصفين الأول والثاني الثانوي.. سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
 
 
 
وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
 
 
 
- طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم توزيع التابلت للطلاب وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا.
 
 
 
- طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي.. سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.
 
 
 
- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.
 
 
 
- الطلاب المصريين في الخارج.. سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.
 
 
 
    
 

التربية والتعليم

امتحانات النقل

اخبار مصر

اخبار مصرية

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

التعليم الفنى اى ظروفة !

بالنسبة لطلاب التعليم الفنى ...انا صنايع 5 سنين ..فى سنه 3 السنة دى اى نظامى فى القرار ده ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف محمود

وضحوا لنا بعد اذنكم

نرجو نرجو الافادة بخصوص النقل للثانوى الفنى الصناعى ويعنى ايه بحث لنقل الابتدائى

عدد الردود 0

بواسطة:

هلا

بالنسبة للنت اجبارى على أولياء الأمور يعنى

والمناطق اللى النت ضعيف او مفيش زى الكثير من القرى دة يعمل اية يعمل ببى 

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