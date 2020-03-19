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وزير الإسكان: مصر أصبحت تصدر خبراتها في مجال الهندسة لدول العالم

الخميس، 19 مارس 2020 07:54 م
وزير الإسكان: مصر أصبحت تصدر خبراتها في مجال الهندسة لدول العالم الدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 70 ألف متر مربع من واجهات أبراج العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن واجهات معدنية، وتم استيرادها من الصين،  لافتا إلى أن مصر لديها خبرات عديدة في مجال بناء الأبراج، وعلى استعداد لنقل خبرات المصريين لكافة دول العالم، وبالفعل بعض الدول طلبت ذلك.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال لقائه مع برنامج مصر تستطيع، المذاع على قناة DMC،  أن السر في إنجاز المشروعات القومية، تتمثل في الإرادة والعزيمة والإصرار، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية لإنجاز كافة مشروعات الدولة القومية في وقت قياسى.

وأوضح أن العائد من بيع وحدات العاصمة الإدارية الجديدة تدخل موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  لافتا إلى أن هيئة المجتمعات هي المنوط بها إنشاء  الحى السكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتضمن أكثر من 25 ألف وحدة سكنية.

وتابع وزير الإسكان،" سياسة وزارة الإسكان تنقسم لثلاث محاور، الأول يتمثل فى الإتاحة  وهو عبارة عن إتاحة الوحدات السكنية للفئات الأعلى دخلا، وذلك للاستفادة من ذلك في دعم  وحدات محدودى الدخل، موضحا أن مشروع الإسكان الاجتماعى هدفه توفير الدعم المباشر وغير المباشر لمحدودى الدخل، موضحا أن محدودى الدخل يحصل على 5 أشكال من الدعم في مشروع الإسكان الاجتماعى، منها مبلغ 40 ألف دعم عينى، فضلا عن دعم سعر الأرض، وتكلفة البناء، والمرافق، وخلافه".

وقال أن الدولة لا تهتم فقط بمحدودى الدخل، بل تقوم بتوفير وحدات ومنتجات سكنية لكافة الشرائح، فمن حق متوسط الدخل المساندة، ومن حق الفئة الأعلى دخلا الإتاحة، وهى ان توفر لها الدولة وحدات بأشكال مختلفة تتلائم معها، ومن حق فئة محدودى الدخل على الدولة الدعم، وهذه المحاور الثلاثة هي عبارة عن سياسة وزارة الإسكان في التنمية العمرانية، الدعم والمساندة والإتاحة".

 


وزاره الإسكان

العاصمه الاداريه

أبراج العاصمه الاداريه

مشروع الإسكان الاجتماعى

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